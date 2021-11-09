В Новосибирске компания парней на квадроциклах расстреляла из ружья шарпея. Фото: предоставлено Юлией Анциферовой.

Вопиющий случай произошел в Новосибирске. Во вторник, 8 ноября, в ЖК Гармония в Дзержинском районе прохожий нашел окровавленного шарпея. Новосибирец связался с зоозащитниками, чтобы спасти животное. Он рассказал им, что с псом жестоко расправилась компания парней на квадроциклах.

— Молодой человек видел несколько квадроциклов, машину и парней, которые надели на собаку намордник и в упор стали расстреливать из ружья, — рассказала в соцсетях зоозащитница Наталья.

Шарпея отвезли в клинику. Однако вердикт врачей сразу был неутешителен. Медики заявили, у собаки не осталось шансов на жизнь.

— Сделали рентген. Выяснилось, пес весь прошит дробью. На него надели намордник и стреляли с близкого расстояния, — рассказала КП-Новосибирск зоозащитница Юлия.

К сожалению, шарпей умер. Зоозащитники написали заявление в полицию. Они надеются, что изверги ответят за издевательства над беззащитным псом по закону.

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