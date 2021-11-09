В Новосибирске задержали серийного кофейного вора

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

С середины осени в одном из супермаркетов Советского района города Новосибирска с периодичностью примерно раз в неделю с прилавка бесследно исчезали три-четыре банки дорогостоящего растворимого кофе. Сотрудникам службы безопасности была поставлена задача раскрыть тайну пропаж.

Просмотр записей с камер видеонаблюдения в дни исчезновения банок позволил вычислить похитителя. Мужчина в возрасте примерно 40 лет совершал хищения кофе 11, 16, 31 октября и 1 ноября этого года. Сумма ущерба составила почти 10 000 рублей. Оставалось задержать вора.

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Сделать это удалось вчера в 14.50. Работники магазина, заметив, что воришка появился в супермаркете и направился, как обычно, к кофейным рядам, сообщили об этом сотруднику Агентства Безопасности ГВАРДИЯ. Охранник подождал, пока вор спрячет за пазуху 4 банки кофе, и задержал его, когда тот преодолел линию касс. Сумма ущерба по этому эпизоду составила 1360 рублей. Задержанный был передан сотрудникам полиции и теперь понесет ответственность за все совершенные им хищения.

За минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске были задержаны еще несколько любителей «бесплатного» кофе: в 9.20 - в Дзержинском, в 13.48 - в Железнодорожном и в 17.23 - в Кировском районе. Сумма предотвращенного ущерба от этих краж составила 7000 рублей.