Под Новосибирском будут судить 19-летнего парня, устроившего смертельное ДТП. Фото: Артем КИЛЬКИН

Под Новосибирском будут судить 19-летнего парня, которого обвиняют по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». В январе 2021 молодой человек устроил смертельное ДТП. В отношении него обвинительное заключение утвердила Искитимская межрайонная прокуратура.

— 17 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, без полиса обязательного страхования транспортного средства, управлял автомобилем «Хонда Цивик». Парень с двумя пассажирами, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» Искитимского района. Нарушив правила, пьяный водитель на высокой скорости вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц», — рассказали подробности происшествия в прокуратуре Новосибирской области.

Авария стала фатальной для пассажиров легковушки. Они оба погибли на месте от полученных травм.

Известно, дело нарушителя рассмотрит по существу Искитимский районный суд Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.