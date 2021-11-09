Под Новосибирском будут судить 19-летнего парня, устроившего смертельное ДТП.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Под Новосибирском будут судить 19-летнего парня, которого обвиняют по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». В январе 2021 молодой человек устроил смертельное ДТП. В отношении него обвинительное заключение утвердила Искитимская межрайонная прокуратура.
— 17 января обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, без полиса обязательного страхования транспортного средства, управлял автомобилем «Хонда Цивик». Парень с двумя пассажирами, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, ехал по трассе Р-256 «Чуйский тракт» Искитимского района. Нарушив правила, пьяный водитель на высокой скорости вылетел на встречку, где столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц», — рассказали подробности происшествия в прокуратуре Новосибирской области.
Авария стала фатальной для пассажиров легковушки. Они оба погибли на месте от полученных травм.
Известно, дело нарушителя рассмотрит по существу Искитимский районный суд Новосибирской области.
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