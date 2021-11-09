АО «РЭС» проведет горячую линию в рамках Всемирной недели качества

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

11 ноября 2021 года с 13.00 до 16.00 по телефону 8-800-301-66-55 потребители смогут задать энергетикам вопросы по следующим направлениям:

• качество поставляемой АО «РЭС» электроэнергии (низкий/высокий уровень напряжения, перепады напряжения);

• бездоговорное, безучетное потребление электроэнергии;

• принятие электрических сетей в аренду, приобретение сетей, заключение договоров купли-продажи имущества;

• установка и эксплуатация приборов учета электрической энергии;

• подача заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, заключение и сопровождение договоров на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям;

• технические вопросы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям;

• вынос объектов электросетевого хозяйства (кабельные линии, опоры ЛЭП, трансформаторные подстанции, др.) с территорий застройки; и многое другое.

При обращении по вопросам, связанным с уровнем напряжения в электрической сети, организацией учета электрической энергии или по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям потребителю нужно будет только выбрать один из пунктов меню, соответствующий тематике вопроса, и его звонок сразу будет переадресован профильному специалисту. Переадресация потребителя по иным вопросам будет осуществляться операторами при выборе в меню пункта 0. Кроме того, будет реализована возможность записать свой вопрос в свободной форме в режиме автоответчика (пункт * в меню).

Стоит отметить, что список вопросов не ограничен обозначенными выше темами. При возникновении затруднений операторы помогут разобраться в ситуации и направят в соответствующее подразделение.