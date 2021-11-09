В «Горводоканале» прокомментировали потоп на улице Колхидской

Работы на месте происшествия еще продолжаются. Фото: Илья Лисицин

В «Горводоканале» сообщили, что произошло на улице Колхидской. Причиной потопа стала поврежденная чугунная труба.

— На улице Колхидской был поврежден чугунный водопровод. Сейчас продолжаются земляные работы и откачка воды, — рассказали КП-Новосибирск в организации.

Напомним, во вторник, 9 ноября, в Новосибирске затопило Колхидскую улицу. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, между домами №9 и № 11 невозможно было пройти.

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