В «Горводоканале» прокомментировали потоп на улице Колхидской

Работы на месте происшествия еще продолжаются. Фото: Илья Лисицин
В «Горводоканале» сообщили, что произошло на улице Колхидской. Причиной потопа стала поврежденная чугунная труба.
— На улице Колхидской был поврежден чугунный водопровод. Сейчас продолжаются земляные работы и откачка воды, — рассказали КП-Новосибирск в организации.
Напомним, во вторник, 9 ноября, в Новосибирске затопило Колхидскую улицу. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы. По их словам, между домами №9 и № 11 невозможно было пройти.
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