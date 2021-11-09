Машины едва проезжают образовавшуюся лужу. Фото: Илья Лисицин

Во вторник, 9 ноября, в Новосибирске затопило Колхидскую улицу. По словам горожан, это произошло из-за прорыва трубы. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как улицу полностью залило водой.

— Между домами №9 и № 11 не пройти, только по четной стороне или за детским садом возле дома № 9. Сейчас спецслужбы продолжают работать, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

На момент публикации новости не удалось получить комментарий у Горводоканала по поводу случившегося. КП-Новосибирск направила в организацию запрос для выяснения причин инцидента. Фото: Илья Лисицин.

На момент публикации новости не удалось получить комментарий у Горводоканала по поводу случившегося. КП-Новосибирск направила в организацию запрос для выяснения причин инцидента.

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