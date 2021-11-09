Бердский экс-полицейский, не успевший спасти женщину от мужа-тирана, предстанет перед судом

Бердский полицейский, не успевший спасти женщину от мужа-тирана, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего экс-полицейского. Его обвиняют по части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». В марте 2021 года он своевременно не отреагировал на сообщение о том, что в одной из квартир кричит женщина и умоляет ее спасти. Полиция приехала на место, когда сибирячка была уже мертвой, а расправился с ней собственный муж. Кстати, до трагедии убийцу уже доставляли в отдел полиции, но отпустили.

— Следствием установлено, что 28 марта 2021 года обвиняемый заступил на службу в качестве помощника оперативного дежурного. В ночь с 28 на 29 марта в отдел полиции по сообщению об угрозе убийством своей жене был доставлен мужчина, который вскоре был отпущен домой в связи с отсутствием оснований для задержания. Спустя несколько часов в дежурную часть отдела полиции из экстренной службы 112 поступило сообщение о том, что в квартире, откуда ранее доставлялся указанный гражданин, слышны громкие крики женщины, которая просит о помощи. Но фигурант по делу не отреагировал своевременно на сообщение. Никаких мер, чтобы пресечь преступление он не принял. В результате чего женщину убил ее муж, — уточнили подробности громкого дела в СК.

Примечательно, полицейский в ходе следствия вину не признал.

В рамках расследования уголовного дела следователи допросили множество свидетелей, изъяли и отсмотрели аудио и видеозаписи из дежурной части полиции. Кроме того, провели следственные эксперименты, которые показали, если бы полицейские своевременно отреагировали на вызов, женщина была бы жива.

В настоящий момент в СК собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд. Там его рассмотрят по существу.

После случившегося в ГУ МВД по Новосибирской области провели служебную проверку.

— По результатам служебной проверки, назначенной начальником ГУ МВД России по Новосибирской области, начальник Отдела МВД России по Бердску, его заместитель, начальник дежурной части и оперативный дежурный привлечены к дисциплинарной ответственности, а дублер помощника дежурного Дежурной части уволен в связи с совершением проступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, — уточнили в ведомстве.

Ранее КП-Новосибирск писала, за день до трагедии муж-тиран вернулся с вахты и стал доводить супругу подозрениями. Он был уверен, та изменяла ему, пока он работал. После очередного скандала женщина вызвала полицию. Тирана забрали, но после профилактической беседы отпустили домой. Вернулся он злой и очень обиженный. Он схватил нож и набросился на супругу. Женщину пытался спасти 60-летний отец дебошира, но получил ножевое ранение. Как сообщал КП-Новосибирск источник, на теле погибшей были ранения в области спины и грудной клетки. Также известно, семья, в которой разыгралась драма, воспитывала двоих детей — 6-летнюю дочь и 3-летнего сына. В момент кровавой расправы малыши были в детском саду.

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