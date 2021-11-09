В Новосибирск на зимовку прилетели гибридные вороны и снегири. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В Новосибирск на зимовку прилетели гибридные снегири и вороны. Об этом КП-Новосибирск рассказал орнитолог Алексей Яновский.

— Снегири пока мало заметны. Об их появлении в черте Новосибирска можно судить по меланхоличному свисту: «фи...фи...фи». Пока это редко можно услышать в городских парках. Чаще в пригородных лесах. Снегири и летом встречаются в окрестностях города. Просто ведут себя скрытно, — уточнил КП-Новосибирск эксперт.

По его словам, снегири выводят птенцов в гнездах на ветках у ствола молодых хвойных деревьев сосны, ели. Но большее предпочтение пернатые отдают кедру. При этом гнездятся снегири рассредоточено. Так, одно гнездо расположено от другого на расстоянии километра и более.

Алексей Яновский, добавил, в Новосибирске замечены черные и гибридные вороны.

— Черные вороны летом обитают довольно далеко к востоку от Новосибирска. Восточнее Енисея. На границе между Кемеровской областью и Красноярским краем черные вороны образуют пары с серыми воронами, чей ареал в Сибири простирается к западу от долины Оби и ее восточных притоков. Именно с востока Кемеровской области в Новосибирск на зимовку прилетают гибридные вороны с разными вариантами окраски. Зависит она от количества генов серой и черной вороны, — рассказал КП-Новосибирск орнитолог.

По его словам, зимующие в городе вороны кормятся днем на свалках. А ночью они прилетают ближе к центру города. Там теплее, светлее и безопаснее благодаря освещению. Там же они могут ютиться на плоских крышах высоток.

Эксперт добавил, в течение зимы число ворон в Новосибирске растет. Особенно много их становится в городе в середине февраля.

— Увеличение числа ворон связано с тем, что свалки возле небольших городов и райцентров к середине зимы засыпает снегом. А в мегаполисах полигоны ТБО пополняются ежедневно, это не дает им покрыться снегом. Там много пищевых отходов, а также голубей и крыс. Все это служит для пропитания зимующих ворон, — уточнил Алексей Яновский.

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