В Новосибирске общественники рассказали о проблемах четвертого моста

Строительство моста через Обь продолжается. Фото: Группа "ВИС"

В Новосибирске депутат горсовета и двое общественников вышли в прямой эфир, чтобы рассказать о проблемах четвертого моста через Обь. Они обсуждали процесс стройки объекта и то, почему стройка идет медленными темпами.

— На текущий момент ситуация с коллектором не нормализовалась. Причины, по которым почти остановились работы на коллекторе и развязке платного моста. На объекте почти остановились работы, по крайне мере мы можем говорить о развязке, поменялось руководство, — говорит депутат Александр Бурмистров.

По мнению общественников Евгения Митрофанова и Алексея Носова, замедленный темп работы приведет к тому, что горожане будут продолжать долго стоять в пробках. Они выразили надежду на то, что в скором времени проблемы будут решены.

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