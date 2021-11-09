В Новосибирске в столкновении двух иномарок пострадал 9-летний мальчик. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ночь на вторник, 8 ноября, на улице Большевистской в Новосибирске столкнулись две иномарки — Skoda Rapid и Toyota Harrier. В аварии пострадал ребенок. Подробности ДТП рассказали в ГИБДД по городу.

— Водитель 1990 года рождения, на автомобиле Skoda Rapid, двигался по улице Большевистская, со стороны улицы Бердское шоссе, в сторону улицы Днепрогэсовская. В пути следования, у дома 229 по улице Большевистская, столкнулся с автомобилем Toyota Harrier, которым управлял водитель 1964 года рождения. Он ехал в сторону улицы Хитровская, — прокомментировали происшествие в ведомстве.

В аварии пострадал 9-летний ребенок — мальчик, пассажир Toyota Harrier. Его с травмами головы увезли в больницу.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.