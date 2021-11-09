В Новосибирске девушка за рулем иномарки сильно пострадала, врезавшись в бетонную стену

Авария произошла ночью, 9 ноября. Фото: ГИБДД 54

Ночью, 9 ноября, в Новосибирске на проспекте Димитрова произошла авария, в которой пострадала 19-летняя девушка, водитель Hyundai Solaris. У дома № 2 она наехала на препятствия — световую опору и бетонную стену.

— В результате ДТП водитель с предварительным диагнозом сочетанная травма и тупая травма грудной клетки, а также ушиб головного мозга госпитализирована в больницу, — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливаться. Известно, что стаж вождения девушки с 2021 года.

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