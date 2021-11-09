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Общество9 ноября 2021 5:08

В Новосибирске на аукционе продадут стомиллионный долг бывшего замначальника ГИБДД

Сумма составляет более 100 миллионов рублей
Мария ГРИГОРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Общая сумма долга составляет 101 миллионов рублей

Общая сумма долга составляет 101 миллионов рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске на продажу будет выставлен долг бывшего замначальника регионального ГИБДД Дениса Жданова. Такое решение приняла его супруга и совладелица компании «СЛК Моторс» Наталья Жданова. Сумма долга составляет 101 миллионов рублей, эту сумму она перечисляла со своего счета в Княжестве Монако на счет компании S.C. DREAM частями в течении 4-х лет, пишет портал «Новая Сибирь». Финансовый управляющий Ждановой Аглая Лясман посчитала, что она нанесла ущерб кредиторам и оспорила ее в суде.

— Размер задолженности может быть уменьшен (на дату продажи) с учетом возможного погашения», — приводит слова Лясман портал.

Ранее сообщалось, что часть средств по этой сделке с Дениса Жданова уже взыскано в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве Натальи Ждановой.

Напомним, до 2013 года Денис Жданов являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

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