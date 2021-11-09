В Новосибирске на аукционе продадут стомиллионный долг бывшего замначальника ГИБДД

Общая сумма долга составляет 101 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новосибирске на продажу будет выставлен долг бывшего замначальника регионального ГИБДД Дениса Жданова. Такое решение приняла его супруга и совладелица компании «СЛК Моторс» Наталья Жданова. Сумма долга составляет 101 миллионов рублей, эту сумму она перечисляла со своего счета в Княжестве Монако на счет компании S.C. DREAM частями в течении 4-х лет, пишет портал «Новая Сибирь». Финансовый управляющий Ждановой Аглая Лясман посчитала, что она нанесла ущерб кредиторам и оспорила ее в суде.

— Размер задолженности может быть уменьшен (на дату продажи) с учетом возможного погашения», — приводит слова Лясман портал.

Ранее сообщалось, что часть средств по этой сделке с Дениса Жданова уже взыскано в конкурсную массу в рамках дела о банкротстве Натальи Ждановой.

Напомним, до 2013 года Денис Жданов являлся заместителем начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

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