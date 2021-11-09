Пробки в Новосибирске на утро 9 ноября 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 9 ноября 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 9 ноября 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Петухова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на Советском шоссе, улицах Троллейной, Титова, Котовского, Станиславского и Ватутина. Сложно проехать по улицам Станционной Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по улицам Плахотного, Блюхера и по проспекту Карла Маркса также затруднено.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Добролюбова, Кирова, Восход и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 9 ноября, составил 7 баллов.

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