Глава СК России взял на контроль ситуацию с коллекторами, которые грозились взорвать школу в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с коллекторами, которые угрожали 29-летней жительнице Новосибирска. В частности, сотрудники службы взыскания грозились взорвать школу, в которой работает мать сибирячки.

— Глава СК поручил и.о. руководителя СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о происшествии с 29-летней жительницей Новосибирска. Сообщалось, что она и ее родственники получают угрозы от коллекторов якобы из-за финансовых обязательств, — говорится в сообщении Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что контроль исполнения поручения контролирует центральный аппарат СК.

Как ранее писала КП-Новосибирск, 29-летняя Наталья взяла займ в микрофинансовой организации «Деньги на дом» в 15 тысяч рублей. Она досрочно выплатила необходимую сумму, но каким-то образом ее записали в должники. После чего бросили на растерзание коллекторам. Сотрудники службы взыскания стали терроризировать звонками девушку и ее окружение. Они не скупились на выражения: материли, угрожали, запугивали. Кроме того, один из коллекторов пригрозил Наталье терактом. Он заявил, что если девушка обратиться в полицию, он подорвет школу, где работает учительницей ее мать. Наталья обратилась в полицию, прокуратуру и к судебным приставам.

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