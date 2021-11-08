В Новосибирской области от коронавируса привились 65% работников сферы образования

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались 65% работников образования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области от коронавируса вакцинировались 65% работников образования. Об этом сообщили в штабе при региональном минобре.

— По данным на 8 ноября 2021 года в Новосибирской области всего работников системы образования — 71393, из них вакцинировано однократно — 65,29%, двукратно — 57%, завершили полностью — 65%, — пояснили КП-Новосибирск в областном минобре. — То есть, полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Новосибирской области 45 851 сотрудник образования.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 12 ноября в регионе QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса, будут требовать теперь также в заведениях общепита, на выставках, в санаториях и на базах отдыха.

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