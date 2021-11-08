Арендатора батута под Новосибирском, где 9-летняя девочка сломала себе спину, оштрафовали на 20 тысяч

Арендатора травмоопасного батута оштрафовали. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Новосибирском арендатора батута оштрафуют после того, как 9-летняя девочка сломала на нем позвоночник. Об этом сообщили в областной прокуратуре сегодня, 8 ноября.

— Установлено, что арендатор батута эксплуатировал аттракцион без акта технического освидетельствования, с нарушением требований безопасности, установленных Техническим регламентом, — сообщили в областной прокуратуре.

По результатам проверки арендатора батута оштрафовали на 20 тысяч рублей. Владельца спорткомплекса, где располагался батут, привлекли к административной ответственности по статье 14.34 КоАП РФ (нарушение исполнителем требований технических регламентов). Его дело сейчас находится на рассмотрении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Почувствовала резкую боль в спине»: под Новосибирском школьница сломала позвоночник на батуте

Юрист объяснил, на какие компенсации сейчас может рассчитывать семья девочки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.