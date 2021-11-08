Движение по второму съезду четвертого моста в Новосибирске откроется в декабре

На площадках задействованы профильные бригады и спецтехника, включающая башенные и автокраны, экскаваторы, катки, гидромолоты и др. Фото: Предоставила ГК "ВИС"

Движение по второму съезду четвертого моста через Обь планируют открыть в декабре. Об этом сообщила пресс-служба ГК «ВИС».

— На строящейся правобережной транспортной развязке ведутся работы по подготовке к запуску движения на съезде С-2 на правом берегу. Монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей завершены, уложены два слоя асфальтобетона, — рассказывают в пресс-службе.

Так же завершен первый этап реконструкции Зыряновского путепровода. Полностью готовы 11 и 18 опор мостового перехода. Идет 11-й из 16 этапов надвижки пролетного строения над руслом реки.

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