«Резко потеплело?»: в Новосибирске голая женщина бегала по улице

Вечер воскресенья после длинных выходных дней у некоторых новосибирцев прошел с весьма нестандартными развлечениями. Фото: Кадр из видео
Вечер воскресенья после длинных выходных дней у некоторых новосибирцев прошел с весьма нестандартными развлечениями. Так, в Октябрьском районе какая-то девушка решила пробежаться обнаженной прямо по заснеженной улице. Чем очень удивила проезжавших мимо автомобилистов, которые засняли ее на видео и выложили в сеть.
— Вечером в воскресенье в 19:30 по улице Гурьевской бегала обнаженная девушка, которую преследовал друг и пытался отговорить от безумства, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Тем временем, в комментариях под постом некоторые сибиряки не удержались от шуток на эту тему. К примеру, кто-то предположил, что так девушка радовалась погодным сюрпризам:
— Да это просто на неделе потеплело резко, вот и все, — пишут люди.
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