В Новосибирске на подростка возбудили уголовное дело: он пырнул ножом ровесника, вступившегося за девушку

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Новосибирске 17-летний парень получил удар ножом, заступившись за девушку.
Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Новосибирске 17-летний парень получил удар ножом, заступившись за девушку. Напомним, инцидент произошел днем,8 ноября, в районе площади Карла Маркса. После произошедшего пострадавшего парня доставили в больницу с серьезными ранами, а нападавшего задержала полиция. Как выяснилось позже, нападавшему тоже было 17 лет.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека по факту совершения преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия), — сообщили в областном Следственном комитете.
Напомним, как пояснили КП-Новосибирск медики, парень получил ножевые ранения в шею и поясницу.
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Пострадавший парень находится в больнице, а нападавшего задержала полиция (подробнее).
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