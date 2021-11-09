В полиции Новосибирска рассказали, как выглядят колл-центры айти-мошенников

В Новосибирском МВД рассказали, как выглядят кол-центры айти-мошенников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области продолжают «орудовать» айти-мошенники. В региональном управлении МВД России рассказали, как выглядят офисы мошенников, которые выманивают деньги у граждан.

— В этом году было несколько задержаний именно в колл-центрах. Это обычный офис в съемной квартире. У них стоит оборудование для дозвонов, сидят сотрудники и дозваниваются, — рассказал КП-Новосибирск заместитель начальника регионального управления уголовного розыска России, начальник отдела организации оперативно-служебной деятельности и методического обеспечения Евгений Богомазов

Мошенники звонят именно из России. Однако у айти-преступников есть свои правила. Например, злоумышленники, которые «работают» в Новосибирской области, не звонят гражданам нашего региона, их выбор падает на соседей. И наоборот: мошенники из соседних регионов звонят жителям Новосибирской области.

— В последнее время лицами, которые находятся в местах лишения свободы, совершается меньше преступлений. По большей части такие преступления совершают ранее судимые люди и также те, которые находятся уже на свободе. Но старые привычки в получении «легких денег» у них не прошли, — добавил Евгений Богомазов.

Сейчас правоохранители усилили работу по взаимодействию с провайдерами сотовой связи и с банками в части организации обмена информаций. Связано это с тем, что получение информации о том, куда и как ушли деньги занимает длительный период.

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