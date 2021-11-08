«Мы спим одетые»: жители дома в Нижней Ельцовке в Новосибирске жалуются на холодные батареи

Такую температуру показывают термометры в квартирах. Фото: Предоставили жильцы дома

Жильцы дома №6 по улице Лесосечная в Нижней Ельцовке жалуются на холодные батареи. Как пояснили КП-Новосибирск люди, иногда в квартирах настолько холодно, что им приходится спать в одежде. Сейчас, когда на улице еще теплая погода, термометры в квартирах показывают около +18 градусов. Но сибиряки с опаской ждут того момента, когда на улице похолодает до -20?

— Раньше проблемы с отоплением были только во втором подъезде. А вот с прошлой зимы замерзает весь дом, — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц. — Мне каждое утро звонят соседи и жалуются, что холодно.

За дом отвечает управляющая компания ФГГБУ ЖКХ ННЦ. Но по словам местных жителей, с решением этой проблемы им там не помогают. Обслуживающая организация ограничивается только составлением акта.

— Мы ходим и спим одетые. Постоянно кутаемся. У меня дочь скрипачка не может дома практиковаться, потому что руки мерзнут. А сейчас она вообще заболела, — поделилась женщина. — Да и вообще у нас тут уже многие жильцы заболели из-за вечного холода.

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