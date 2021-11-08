Волонтеры ищут родственников новосибирского солдата, пропавшего в боях под Курском

Пропавшего без вести солдата искали 80 лет. Фото: предоставлено героями публикации

Поисковики из Курска обнаружили останки бойца из Новосибирской области, пропавшего без вести в боях 1942 года. Волонтеры отряда при Русском географическом обществе объявили поиск родственников.

— Мы нашли останки солдата. Из личных вещей красноармейца сохранились лишь штык-нож с винтовки, ложка и зеркальце. Но главное — среди отстрелянных гильз лежал солдатский медальон. Открыв его, мы самостоятельно смогли узнать имя героя. Им оказался красноармеец Иван Ильич Кулешов, 1921 года рождения, родом из деревни Малая Песчанка Новосибирской области, — сообщил КП-Новосибирск участник отряда «Курская дуга» Сергей Батраков

Останки бойца и личные вещи отвезли в Курск. В архивах отыскали информацию о матери — Екатерина Кулешова жила в Новосибирской области, в городе Томск, Куйбышевский район. Сейчас это Томская область.

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