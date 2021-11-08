В ТЦ «Аура» в Новосибирске возобновит работу пункт вакцинации

В Новосибирске в торговом центре «Аура» возобновляет работу пункт вакцинации от коронавируса.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в торговом центре «Аура» возобновляет работу пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в областной ассоциации врачей.
— 10 ноября возобновляет работу мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «Аура» (улица Военная, 5), — сообщается на странице ассоциации Вконтакте. — Расписание работы: понедельник-пятница с 14:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 17:00.
Напомним, в регионе продолжает действовать система QR-кодов. Их необходимо будет предъявлять в театрах, кинотеатрах, спортивных состязаниях и других мероприятиях, где численность участников может достигать больше 100 человек. Вместо кода можно предъявить бумажную справку о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более трех дней назад или справку о перенесенном не более полугода назад ковиде.
Всего во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики.
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