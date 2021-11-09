Погода в Новосибирске на 9 ноября 2021 года: гололед на дорогах

День будет солнечным, без снегопадов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 9 ноября 2021 года: на улице будет тепло, но из-за этого появится гололед и возможен сход снега с крыш. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

—Температура составит -1…+1 градус. Переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области потеплеет до +4, ночью понизится до -10 градусов. Будет также без осадков в течение дня.

«Яндекс.Погода» обещает ясное небо и теплый день с температурой -1...+1 градус.

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