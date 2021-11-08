В Новосибирске мужчина ударил ножом 17-летнего подростка, заступившегося за девушку

В Новосибирске 17-летний парень получил ножевое ранение, когда заступился за свою девушку. Фото: «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске 17-летний парень получил ножевое ранение, когда заступился за свою девушку. Инцидент произошел днем, 8 ноября, в районе площади Карла Маркса.

— Мужчина начал избивать девушку, а в это время вышел ее молодой человек на улицу и вступился за нее. За это получил удар ножом от агрессора. Девушка в этот момент забежала в «Бургер Кинг». Неуравновешенный мужчина стоял и ждал ее около входа, а герой дошел до аптеки, вход которой в пару метрах от места произошедшего и упал, — сообщает паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Как пояснили КП-Новосибирск в областном МВД, нападавшего мужчину задержали полицейские, сейчас по данному факту проводится проверка, все обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавшего же парня на скорой увезли в больницу.

— 17-летний молодой человек получил ранения в шею и поясницу, его госпитализировали в больницу в средней степени тяжести, — пояснила КП-Новосибирск главный врач Станции скорой помощи в Новосибирске Ирина Большакова.

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