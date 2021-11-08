Новосибирская прокуратура начала проверку после жалоб родителей детей с СМА на нехватку лекарств

Прокуратура начала проверку после жалоб родителей на нехватку препарата. Фото: предоставлено Тимуром Андрюшиным

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после того, как родители четверых детей со СМА пожаловались на невыдачу жизненно важных препаратов.

— Прокуратура Новосибирской области организовала проверку полноты и качества обеспечения детей медицинским препаратом от СМА, — сообщили в облпрокуратуре. — Ведомство проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания детям бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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