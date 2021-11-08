В мэрии Новосибирска горожан предупредили о сходе снега с крыш из-за потепления

Управляющие компании в ближайшее время должны счистить с крыш снег и наледь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске из-за потепления возможен сход снега с крыш. Об этом горожан предупредили в администрации города.

— С 8 по 10 ноября в Новосибирске ожидается повышение наружной температуры воздуха до +1 °С. В связи с прошедшими обильными осадками в виде снега и сохранением положительных значений температуры воздуха возможен сход снега с крыш зданий и сооружений, — пояснили в мэрии Новосибирска.

Администрация Новосибирска призывает сотрудников ЖКХ срочно принять меры и очистить крыши, а так же оградить предупреждающими знаками места, где возможен сход снега и наледи с крыш.

После 11 ноября, синоптики напротив обещают в регионе небольшое похолодание. Температура воздуха может опуститься до -3 градусов.

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