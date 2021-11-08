В Новосибирск придет похолодание к концу недели

В Новосибирск к концу недели должно прийти похолодание.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирск к концу недели должно прийти похолодание. По прогнозам синоптиков, тепло покинет город уже после 11 ноября.
— Уже в пятницу, 12 ноября, в Новосибирской области похолодает до -3, на выходных температура воздуха опуститься до -2 градусов, временами возможен также небольшой снег. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-4 метра в секунду, — сообщат Гидрометцентр России.
Схожий прогноз дают и синоптики сервиса Яндкес.Погода. Они обещают похолодание до -3 градусов уже в пятницу, 12 ноября. Также по их прогнозам небольшой снегопад возможен с пятницы и до понедельника.
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