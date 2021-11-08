В Новосибирской области подросток запер знакомого в погребе и угрожал убить его

Потерпевший находился в подполе пока не приехала полиция. Фото: СУ СК по НСО

В Новосибирской области под суд пойдут жители Колыванского района 17 и 26 лет. Мужчины угрожали убить своего знакомого, с которым пили, отобрали у него телефон и заперли в подполе. Их обвиняют в краже, насильственном удерживании и причинении тяжкого вреда здоровью.

— В одном из домов села Вьюны Колыванского района ночью с 1 на 2 апреля обвиняемые выпивали вместе с потерпевшим. Во время застолья между ними произошел конфликт. В результате потерпевшего привязали к креслу и угрожали скальпелем, а 17-летний подросток, душил пострадавшего веревкой. После чего мужчину закрыли в подполе, откуда потерпевшему удалось связаться с полицией, — сообщили в областном Следственном комитете.

Мужчине удалось вызвать полицию, до того, как обвиняемые потребовали у него отдать телефон. Когда правоохранители прибыли на место, 26-летний сибиряк начал угрожать и им. Однако его и его 17-летнего подельника все же удалось задержать.

Свою вину в преступлении они признали, сейчас их уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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