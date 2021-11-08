В Новосибирске отметили 80-летие военного парада в Москве 1941 года. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске отметили 80-летие парада на Красной площади в Москве 1941 года. В воскресенье, 7 ноября, в городе прошли памятные мероприятия, посвященные этому дню. Так, мэр города Анатолий Локоть возложил к Вечному огню на Монументе Славы цветы. Также градоначальник посетил выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.

— По силе воздействия на ход Великой Отечественной войны парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года сравним с успешной военной операцией. Он стал поворотным событием войны, во многом предопределив ее исход, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Эта дата имеет колоссальное значение в истории нашей страны. Она, безусловно, заслуживает не просто исторической памяти — она заслуживает особого отношения. Поэтому здесь, на нашем мемориальном комплексе, в честь этой даты мы возложили цветы к Вечному огню от имени всех новосибирцев.

Известно, в 1941 году, 7 ноября, по Красной площади прошли более 28 тысяч бойцов, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 230 автомашин. После парада войска отправились на фронт. Участниками парада были и сибиряки, среди них новосибирцы — Александр Иванович Сережников и Леонид Николаевич Пономаренко. Они оба затем стали Героями Советского Союза.

В мэрии добавили, что жители Новосибирска не только воевали, но и трудились в тылу. День и ночь работали тысячи женщин, детей, стариков. Каждый день они совершали свой трудовой подвиг. Так, в 2020 Новосибирску присвоили почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Труженикам тыла посвятили уличную выставку фотографий Город трудовой доблести. Моя история». На ней представлены снимки военных лет. Выставка словно рассказывает о том, как трудились новосибирцы в годы ВОВ. Она основана на рассказах и воспоминаниях очевидцев. Работать фотовыставка будет до конца ноября.

Кроме того, 7 ноября в Новосибирске открылась еще одна экспозиция. Речь идет о выставке участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя города Новосибирска Вениамина Карповича Чебанова. Посвящена она 75-летию Великой Победы. Посетить экспозицию можно в центре культуры и отдыха «Победа».

В мэрии добавили, в 2022 году в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести» на площади Калинина появится стела. Символизировать она будет несломленный дух сибиряков-тружеников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.