Экс-начальника мировых судей в Новосибирске осудили за растрату 4,6 миллионов рублей

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику управления мировых судей Виктору Чиркунову.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В понедельник, 8 ноября, в Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику управления мировых судей Виктору Чиркунову. Напомним, чиновника обвиняли в растрате бюджетных средств с использованием служебного положения по статье 160 УК РФ. По данным следствия, он смог похитить несколько миллионов на закупках кондиционеров, компьютеров и оргтехники.
— Виктор Чиркунов признан виновным в совершении преступления по статье 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3,6 года условно, а также штраф в размере 300 тысяч рублей, — сообщили в Центральном районном суде.
Кроме того, после того как обвиняемый признался в содеянном, он пообещал погасить ущерб в пользу управления в размере более 4,5 миллионов рублей. До полного возмещение ущерба, на имущество Чиркунова будет сохранен арест.
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