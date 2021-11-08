Вирусолог Сергей Нетесов назвал бесполезным период нерабочих дней в Новосибирске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вирусолог Сергей Нетесов назвал бесполезным период нерабочих дней в Новосибирске. По словам ученого, уровень заболеваемости коронавирусом в период нерабочих дней в регионе совсем не снизился.

— Я против подобного якобы локдауна. Как говорят, это не было в реальности борьбой, и мы видим, что нет и результата, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Нетесов.

При этом вирусолог отметил, что в период нерабочей недели в Новосибирской области наблюдался небольшой прирост темпов вакцинации.

Напомним, что в регионе продолжают действовать введенные ранее коронавирусные ограничения. Так, в театрах, кинотеатрах, спортивных состязаниях и других мероприятиях, где численность участников может достигать больше 100 человек, требуются предъявлять QR-код, подтверждающий вакцинацию от ковида, либо бумажную справку о вакцинации. Заменить их можно отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не более трех дней назад или справке о перенесенном не более полугода назад ковиде.

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