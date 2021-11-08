Более двух миллионов жителей Новосибирской области уже приняли участие в переписи населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через 6 дней завершится Всероссийская перепись населения. На портале Госуслуг ее продлили до 14 ноября. Известно, в ней приняли участие уже свыше двух миллионов жителей Новосибирской области. Ход переписной кампании обсудили на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 8 ноября. О динамике проведения переписи в Новосибирской области рассказал первый замгубернатора Юрий Петухов.

В правительстве напомнили, пройти перепись можно несколькими способами. Среди них — заполнение анкет на портале Госуслуг, присутствие на переписных участках, в МФЦ. Также можно принять переписчиков дома. Никаких документов предъявлять при этом не нужно. Кроме того, пройти перепись можно и в переписных пунктах, которые заработают для удобства жителей в ТЦ.

Чтобы пройти перепись на Госуслугах, нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. У тех, кто проходит там опрос, формируется QR-код, подтверждающий участие в переписи. Данные граждан передаются в Росстат в обезличенном виде. Пройти перепись на портале Госуслуг новосибирцы могут до 14 ноября.

Прохождение переписи подразумевает ответы на 33 вопроса. Они помогут определить численность населения региона, его социально-демографическое положение и другое.

Также известно, предварительные итоги переписи станут известны уже в апреле 2022 года, а окончательные — в четвертом квартале 2022 года.

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