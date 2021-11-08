Доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров в Новосибирске с 1 ноября 2021 года: сколько составят, кому положены

С 1 ноября ПФР сделал перерасчет пенсий для летчиков и шахтеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пенсионный фонд России по Новосибирской области сделал перерасчет доплаты к пенсиям летчиков и шахтеров в Новосибирске с 1 ноября 2021 года. Теперь члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в среднем будут получать больше на 21 0510,38 рублей, а работники угольной промышленности — на 4 450,08 рублей. Конкретная сумма зависит от стажа и размера зарплаты.

— Получить доплаты члены летных экипажей могут при наличии выслуги не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В угольной промышленности длительность необходимого стажа зависит от условий труда: не менее 25 лет — на подземных и открытых горных работах и не менее 20 лет — горнорабочим очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках и машинистов горных выемочных машин, — пояснили в пресс-службе ПФР.

Обращаться для данного перерасчета в ПФР не нужно. Доплаты к пенсиям в Новосибирской области получат 988 летчиков и 282 «шахтера».

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