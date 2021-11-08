Клиенты других банков могут «протестировать» продукты и сервисы ВТБ

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Она включает в себя 25 наиболее популярных функций для повседневных платежей и переводов, позволит пройти регистрацию только по номеру телефона, моментально получить карту банка и совершать операции без дополнительной идентификации на сумму до 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.

Мгновенный доступ к продуктам и услугам ВТБ можно получить, скачав ВТБ Онлайн. Для регистрации достаточно ввести номер телефона, ФИО и дату рождения. Затем пользователь сможет моментально выпустить цифровую Мультикарту с бесплатным обслуживанием. Ее можно без комиссий пополнять с карт других российских банков и привязать к любому Pay-сервису. Пользователи смогут мгновенно и бесплатно совершать переводы с карты на карту по России и более чем в 100 стран мира, без комиссии проводить оплату коммунальных услуг, мобильной связи, платежи по штрафам ГИБДД, привязать карту стороннего банка, получать кешбэк за покупки. Доступно оформление заявки на ипотеку, кредит наличными, автокредит или кредитную карту. Также в ноябре у клиентов появится возможность пополнять и снимать деньги с карт в банкоматах по технологии NFC. Для полного доступа ко всем услугам и продуктам ВТБ, пользователям необходимо будет заказать пластиковую карту, оформить ее доставку с курьером или забрать в офисе банка. Клиенты, прошедшие полную идентификацию, получат 1 000 рублей на счет после первой покупки по дебетовой карте.

– По нашей оценке, в среднем каждый житель России обслуживает свои счета в двух банках. Потенциально эта цифра может быть и выше, но бесплатно «протестировать» финансовые услуги других игроков зачастую крайне сложно. Это связано с определенными ограничениями – вам обязательно нужно быть клиентом понравившегося банка, пройти идентификацию личности и заключить с ним договор обслуживания. Но как минимум на первом этапе для вас это может быть неудобно, затратно и долго. Мы предлагаем клиентам других банков революционно новый подход – теперь вы можете бесплатно воспользоваться нашими базовыми услугами и сервисами, и если вам все понравится – стать нашим пользователем без ограничений, – заявил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.