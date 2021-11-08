В Новосибирске от коронавируса умерли 12 человек за сутки

Число заболевших за сутки перевалило за 400 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

8 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 человек.

— Это были мужчины в возрасте мужчины в возрасте 63, 70, 73, 73, 82, 88 лет и женщины в возрасте 49, 57, 77, 80, 93 и 95 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 486 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 400 человек, с выздоровлением выписали 79 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 73 962 случая коронавируса, в том числе у 7 329 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 54 773 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 783 пациента, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 341 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области за сутки выявили 400 заболевших Covid-19

О новом рекорде рассказал министр областного здравоохранения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.