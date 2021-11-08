За пять дней в Новосибирске предотвратили 40 краж

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

На смену частым нарушениям общественного порядка, которых особенно много было в сентябре и октябре, пришли кражи, совершаемые как профессиональными преступниками, так и неопытными воришками.

В период с 3 по 7 ноября только в Новосибирске сотрудниками ГВАРДИИ были выявлены и пресечены 40 попыток хищения чужого имущества, ущерб от которых мог составить более 200 тысяч рублей. Лица, уличенные в совершении крупных краж, были задержаны и переданы полицейским, подозреваемые в мелких хищениях - отпущены после проведения профилактических бесед.

Самыми востребованными товарами у воришек по-прежнему остаются алкоголь (чаще всего водка и виски), продукты питания (в основном сыр и колбаса), растворимый кофе, шоколад и средства гигиены.

3 ноября в 16.34 охранником Агентства Безопасности в супермаркете был задержан 40-летний мужчина, пытавшийся похитить банку кофе и тюбик крема для бритья. Воришка был отпущен после того, как заплатил за товары 700 рублей.

4 ноября в 18.17 в одном из городских магазинов «гвардейцами» были задержаны две девочки 12 и 14 лет, которые, спрятав под одеждой, пытались пронести мимо кассы баночку энергетического напитка, две шоколадки и наушники для смартфона. Вызванные на место ЧП родители несовершеннолетних возместили магазину ущерб на сумму 800 рублей.

5 ноября в 16.30 сотрудник службы контроля магазина заметил, как семейная пара с ребенком, укладывая товары в тележку, упаковку куриного филе отложила отдельно - в детскую коляску. Заподозрив, что таким образом может быть совершено хищение, охранник сделал супругам замечание, и курица тут же перекочевала в тележку к другим продуктам. Таким образом, возможный ущерб на сумму 320 рублей был предотвращен.

6 ноября в одном из городских магазинов охранником ГВАРДИИ за холодильником с напитками была обнаружена корзина, наполненная упаковками дорогостоящих сыров на сумму 4480 рублей. Предположительно, таким способом товар готовился к хищению. Кто спрятал сыры, служба безопасности магазина выяснит благодаря записи с камер видеонаблюдения.

7 ноября в 11.08 охранник заметил, как молодой человек спрятал в карман жевательную резинку стоимостью 30 рублей. Жвачка была изъята и возвращена на витрину.

В этот же день два молодых мужчины, задержанных за кражу бутылки коньяка, попытались оказать сопротивление поймавшему их охраннику. Вызванные тревожной кнопкой на подмогу бойцы ГБР задержали воров за пределами магазина. Ущерб от кражи мог составить 1000 рублей.