QR-коды действуют так же, как прежде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменение срока действия QR-кодов в Новосибирске: в Минцифры объяснили, что произошло.

— QR-коды, которые получают россияне на Госуслугах после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Срок действия изменился с 12 до 6 месяцев из-за технических работ, которые проходили на портале. Сейчас все работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, — сообщили Минцифры и Минздрав России.

Напомним, 8 ноября многие новосибирцы, зайдя на портал Госуслуг, увидели, что их QR-коды действуют только полгода после вакцинации, в у некоторых коды оказались «просрочены».

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