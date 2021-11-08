QR-коды действуют так же, как прежде.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменение срока действия QR-кодов в Новосибирске: в Минцифры объяснили, что произошло.
— QR-коды, которые получают россияне на Госуслугах после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Срок действия изменился с 12 до 6 месяцев из-за технических работ, которые проходили на портале. Сейчас все работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются, — сообщили Минцифры и Минздрав России.
Напомним, 8 ноября многие новосибирцы, зайдя на портал Госуслуг, увидели, что их QR-коды действуют только полгода после вакцинации, в у некоторых коды оказались «просрочены».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У новосибирцев из-за сбоя изменился срок действия QR-кодов
У некоторых они оказались просрочены (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер