В Бердске закрыли школу на карантин из-за ковида у работника столовой

Школа закрыта до 11 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске на карантин закрыли школу № 2 из-за подтвержденного ковида у одного из сотрудников. Об этом КП-Новосибирск рассказали в администрации города.

— Полное приостановление деятельности МБОУ СОШ №2 с 8-11 ноября 2021 года из-за обнаружения ковида у сотрудника пищеблока, — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Бердске из-за ковида закрыли 12 групп в дошкольных учреждениях и 56 школьных классов. Всего в образовательных организация Covid-19 выявили у 73 воспитанников и у двух сотрудников. Контактных всего 1803. Из них школы — 1540, сады — 263. Известно, что по ОРВИ закрытых групп и классов в городе нет.

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