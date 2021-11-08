В новосибирской Общественной палате рассказали, как прошел форум «Сообщество» в Москве

Роман Бубенов, Александр Зырянов и Сергей Леонов на форуме ОП РФ «Сообщество» в г. Москва. Фото предоставлено Р. Бубеновым.

С 2 по 3 ноября в Москве проходил итоговый форум «Сообщество». Тема в этом году: «Диалог ради изменений». На семи тематических треках обсуждали национальные проекты, экологию, поддержку общественных организаций, глобальное гражданское общество, работу сообщества молодых специалистов, а также подвели итоги общественного наблюдения за сентябрьскими выборами и наградили победителей всероссийского конкурса социально значимых проектов «Мой проект - моей стране».

Мероприятие стало открытой площадкой для общения представителей некоммерческих организаций, чиновников, предпринимателей, гражданских активистов, неравнодушных людей. От Общественной палаты Новосибирской области форум посетили председатель комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со средствами массовой информации Роман Бубенов и председатель комиссии по делам молодежи, развитию физической культуры и спорта Сергей Леонов.

Роман Бубенов рассказал, что благодаря гибридному формату форум смогли посетить представители различных стран. На площадке, посвященной борьбе в цифровом формате с фейками, участвовали представители США, Испании, Великобритании, Германии, Китая, Вьетнама. Совместно удалось рассмотреть ряд проблем международного характера.

- К примеру, представители TikTok идут нам навстречу, удаляют контент, нарушающий российское законодательство, другие социальные сети и средства цифрового доступа, к примеру Google, делают это не всегда и порой просто игнорируют наше законодательство, - поделился Роман Бубенов. Подводя итоги посещения мероприятия, он высоко оценил качество подготовки и проведения форума, отметил возможность пообщаться с авторитетными экспертами, обмен опытом. Вместе с ним в Новосибирск приехали ценные контакты и договоренности о сотрудничестве.

Его коллега Сергей Леонов отметил высокую активность на форуме.

- Я увидел большую активность со стороны молодежных организаций. Это радует, значит, уже есть какая-то преемственность поколений. Молодежь - это наш ресурс и наш потенциал. Хочется отметить высокий профессионализм модераторов форума: они очень грамотно регулировали процесс и помогали делать выступления и обсуждения еще интереснее. Считаю, что такие мероприятия нужны, и конечно, хочется, чтобы они проводились в очном формате. Общение на подобных площадках дает возможность вскрыть наболевшие проблемы, найти их решение, обменяться опытом, - прокомментировал Сергей Леонов.

По итогам форума эксперты учтут все прозвучавшие предложения, подготовят доклад Общественной палате Российской Федерации, после чего представят его главе государства.