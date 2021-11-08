Во время локдауна АО «РЭС» обеспечило надежное электроснабжение

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Надежное электроснабжение всех потребителей региона является главной задачей персонала АО «РЭС» не только в праздничные и выходные, но и в будние дни. Однако в условиях пандемии на энергетиков возлагалась особая ответственность в связи с активным использованием жителями региона удаленного режима работы и обучения, а также с частичным проведением праздничных мероприятий в честь Дня народного единства в онлайн-формате. Все это требует бесперебойного электроснабжения, поэтому энергетики не прекращали свою работу даже на время локдауна. В течение нерабочих дней на круглосуточном дежурстве и в состоянии готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Накануне локдауна была обеспечена готовность спецтехники для проведения возможных аварийно-восстановительных работ, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

В течение нерабочих и праздничных дней в электросетевом комплексе АО «РЭС» не было допущено серьезных технологических нарушений. А по всем локальным отключениям, которые зачастую были вызваны несанкционированными действиями посторонних лиц, оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

Для контроля ситуации и координации действий всех служб в праздничные дни было налажено взаимодействие между энергетиками и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Благодаря слаженной работе и ответственному подходу персонала АО «РЭС» продолжительные нерабочие и праздничные дни прошли без существенных нарушений.