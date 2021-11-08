В Новосибирске на Красном проспекте днем горят фонари

Фонари горят на нескольких улицах
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Новосибирске на Красном проспекте фонари горят и днем. Свет не гаснет рядом с метро Гагаринская, а также на улицах Писарева и Железнодорожной. Горящие средь бела дня фонари заметили корреспонденты КП-Новосибирск в понедельник, 8 ноября.
По мнению горожан, беспрестанное освещение говорит о не экономии электроэнергии. Для чего нужно искусственное освещение днем, не понятно.
Для чего нужно искусственное освещение днем, не понятно.
Фото: Виктория МИНАЕВА
КП-Новосибирск направила запрос в мэрию Новосибирска для уточнения информации о том, почему в дневное время фонари не гаснут. На момент публикации ситуацию там не прокомментировали.
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