У новосибирцев из-за сбоя изменился срок действия QR-кодов

Обновления произошли на портале Госуслуг
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирцы возмущены тем, что на портале Госуслуг срок действия QR-кодов сократился с одного года до 6 месяцев. Читательница КП-Новосибирск рассказала, как случайно обнаружила, что срок действия ее сертификата сократился.
— Самим QR-кодом пользоваться могу, но теперь срок его сократился на полгода, хотя ранее показывал — год, — сообщила КП-Новосибирск сибирячка.
Также читатели утверждают, что ранее не слышали о каких-либо сокращениях срока действия кодов.
Минздрав и Минцифры прокомментировали «просрочку» QR-кодов:
— QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течении всего срока, — заявили ведомства.
Сбой произошел из-за технических работы, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас все работает в прежнем режиме.
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