У новосибирцев из-за сбоя изменился срок действия QR-кодов

Обновления произошли на портале Госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирцы возмущены тем, что на портале Госуслуг срок действия QR-кодов сократился с одного года до 6 месяцев. Читательница КП-Новосибирск рассказала, как случайно обнаружила, что срок действия ее сертификата сократился.

— Самим QR-кодом пользоваться могу, но теперь срок его сократился на полгода, хотя ранее показывал — год, — сообщила КП-Новосибирск сибирячка.

Также читатели утверждают, что ранее не слышали о каких-либо сокращениях срока действия кодов.

Минздрав и Минцифры прокомментировали «просрочку» QR-кодов:

— QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течении всего срока, — заявили ведомства.

Сбой произошел из-за технических работы, которые проводились на портале Госуслуг. Сейчас все работает в прежнем режиме.

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