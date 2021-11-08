В Новосибирске коллекторы угрожали взорвать школу № 207. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 29-летняя жительница Новосибирска. Она заявила, ее затравили коллекторы. Так, они пригрозили взорвать школу № 207 на улице Родники,4. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— На телефон женщины поступали звонки с угрозами разных номеров. Так, звонившие пригрозили жительнице Новосибирска, что взорвут школу № 207, в которой учится ее несовершеннолетний сын, а также работает мать. Они обещали сделать это в случае, если та обратится в полицию, — уточнил источник.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, жительница Новосибирска взяла займ в микрофинансовой организации и своевременно погасила долг. Несмотря на это, ей принялись названивать коллекторы, требуя внести еще более 20 тысяч рублей. Звонившие угрожали женщине, а также оскорбляли ее. Кроме того, они прозванивали ее родственников и коллег. КП-Новосибирск выясняет подробности этой истории.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту звонков с угрозами.

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