Ремонт продолжается в снег. Фото: "Моя Первомайка"

В Новосибирске продолжают ремонтировать дороги в снег. Очевидцы, возмущаясь, выкладывают в Сеть кадры таких работ. Так, очередные фотографии новосибирцы показали в группе «Моя Первомайка»

— Сегодня на улице Одоевского продолжалось строительство тротуара. Мэрия Новосибирска, а такие погодные условия разве не показание отложить мероприятия до весны? — задается вопросом автор снимка.

Напомним, ранее очевидцы засняли, как на улице Блюхера дорожники укладывали асфальт прямо на снег. Действия происходили в вечернее время, 1 ноября.

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