Отчим-тиран убил собаку на глазах у детей под Новосибирском

Отчима-тирана арестовали в сентябре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области отчим-тиран убил собаку на глазах пятилетней падчерицы. Преступление раскрылось после ареста подозреваемого в истязании детей, сообщили КП-Новосибирск местные жители.

— В сентябре его арестовали, завели уголовное дело за истязание 5-летней падчерицы и 3-летнего пасынка. Девочку он бросал на землю, а теперь выясняется, что еще и убил собаку на глазах детей. Семья неблагополучная, но дети сейчас в порядке — их забрала к себе бабушка, ситуацию контролирует опека, — сообщили КП-Новосибирск в Кожурлинском сельсовете.

Напомним, скандал произошел в селе Кожурла два месяца назад. По данным СУ СКР по Новосибирской области, обвиняемый проживал в доме по улице Восточная вместе с 29-летней сожительницей и двумяее детьми пяти и трех лет. Следователи выяснили, что с января по август 2021 года отчим истязал детей, будучи пьяным бросал пятилетнюю девочку на землю.

Соседи жаловались на неблагополучную семью, однако даже штрафы ПДН не смогли образумить мать. Сперва 29-летняя женщина даже не подпускала врачей к детям и пыталась убежать с дочерью на руках. В данный момент подозреваемый арестован, а дети живут у бабушки в соседнем селе.

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