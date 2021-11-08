В Новосибирске при столкновении трех машин пострадал мужчина

Водитель отечественной выехал на встречку. Фото: "АСТ-54"

В понедельник, 8 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись три машины. Инцидент произошел утром на улице Никитина. Там водитель автомобиля «ВАЗ-2107» столкнулся с HyundaI Santa Fe и автомобилем Nissan Liberty, которые двигались во встречном направлении.

— В результате водитель «ВАЗ-2107» был госпитализирован, характер травм уточняется, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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