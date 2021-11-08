Команда АО «РЭС» стала серебряным призером волейбольного турнира памяти Дмитрия Титова

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

31 октября 2021 года прошло традиционное спортивное мероприятие - волейбольный турнир памяти Дмитрия Титова (30.11.1990 - 02.10.2014), безвременно ушедшего ведущего инженера АО «РЭС».

Неизменно инициаторами и организаторами турнира становятся коллеги Дмитрия - сотрудники филиала «Новосибирские городские электрические сети» при всесторонней поддержке первичной профсоюзной организации предприятия, а также его одноклубники из волейбольного клуба «Восток» и администрация учебно-спортивного оздоровительного центра Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), выпускником которого был Дмитрий.

Седьмой год подряд во Дворце спорта НГТУ НЭТИ встречаются шесть команд: АО «РЭС», «Сборная НГТУ», «Выпускники НГТУ», «Восток-1», «Восток-2», «Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН». К сожалению, как и в 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действующими ограничительными мерами соревнования проходили при минимальном присутствии зрителей и организаторов. Перед началом турнира все собравшиеся почтили память спортсмена-энергетика минутой молчания.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По итогам соревновательного дня призовые командные места распределились следующим образом:

I место - «Восток»

II место - АО «РЭС»

III место - «Сборная НГТУ»

В итоге все участники ежегодного турнира, благой целью которого является сохранение на предприятии и в спортивных коллективах памяти о Дмитрии Титове, продемонстрировали красивую и честную игру, спортивное мастерство и силу командного духа.