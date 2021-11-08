Вирусолог прокомментировал похудение сибирячки на 8 килограммов после коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жительница Новосибирска похудела на 8 килограммов после перенесенной коронавирусной инфекции в легкой форме. Об этом она рассказала местным СМИ. По словам женщины, сейчас все продукты для нее — с запахом бензина и привкусом нефти. Врачи посоветовали ей дождаться пока запахи и вкусы восстановятся сами по себе. Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировал вирусолог Сергей Нетесов.

— Врачи все говорят правильно. Иногда это процесс бывает медленным. Посоветовать можно только занятия такой физкультурой, которая сопровождается дыхательными нагрузками, причем дышать надо через нос, — пояснил КП-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов.

По опыту его окружения и личному опыту, полноценное обоняние восстанавливается у всех с разной скоростью. Вирусолог добавил, обычно оно возвращается в норму в течение года.

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