В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя такси

Водитель такси был госпитализирован
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя автомобиля на улице Пархоменко. Инцидент произошел в воскресенье, 7 ноября, в 22:40. Пострадавшего госпитализировали. Происшествие корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в полиции.
— На данный момент известно, что между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт. После чего одним из участников были произведены 2 выстрела, предположительно, из травматического пистолета. Пассажир с места происшествия скрылся, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Сейчас стражи порядка разыскивают пассажира, выстрелившего в водителя такси.
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