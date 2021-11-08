В Новосибирске пассажир выстрелил в водителя такси

Водитель такси был госпитализирован Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске пассажир такси выстрелил в водителя автомобиля на улице Пархоменко. Инцидент произошел в воскресенье, 7 ноября, в 22:40. Пострадавшего госпитализировали. Происшествие корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в полиции.

— На данный момент известно, что между водителем такси и пассажиром на бытовой почве в ходе словесной перепалки возник конфликт. После чего одним из участников были произведены 2 выстрела, предположительно, из травматического пистолета. Пассажир с места происшествия скрылся, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сейчас стражи порядка разыскивают пассажира, выстрелившего в водителя такси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.